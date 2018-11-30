Студенты нижнетагильского колледжа пожаловались на холод в аудиториях

Первокурсники Нижнетагильского колледжа им. Демидова пожаловались в редакцию РИА «Новый День» на то, что в учебном корпусе на улице Мира, 57, нет отопления. По словам студентов, несмотря на холод в аудиториях второго и третьего этажей, им запрещают сидеть за партами в куртках, «чтобы никто не смог сделать фото». Ученики колледжа связывают проблемы с отоплением с авариями, которые происходили в колледже.

В приемной директора отрицают проблемы с отоплением. При этом там не оспаривают, что в колледже были аварии, однако отметили, что неполадки уже устранены. Дать более подробный ответ в приемной не смогли и предложили позвонить заместителю директора, чтобы уточнить информацию. Однако дозвониться на его рабочий номер мы не смогли.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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