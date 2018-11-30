Куйвашев создал в правительстве новый орган, призванный бороться с коррупцией

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал в структуре областного правительства новый исполнительный орган – департамент противодействия коррупции и контроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ губернатора размещен на портале правовой информации.

Напомним, сейчас деятельностью по противодействию коррупции занимается аппарат губернатора и правительства (ранее – администрация губернатора). Поэтому вся работа по созданию нового департамента ляжет на плечи руководителя аппарата губернатора, бывшего председателя облизбиркома Валерия Чайникова, что дополнительно оговорено в указе.

Сколько штатных единиц будет в новой структуре и сколько бюджетных средств потребуется на ее содержание, пока не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

Студенты нижнетагильского колледжа пожаловались на холод в аудиториях. / Три завода с улицы Оптимистов и пустующие гектары вокруг: что происходит в «Титановой долине» (ФОТО). / Гипнотезерку из Нижнего Тагила, которая украла украшений на 60 тысяч рублей ищет полиция. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»