Сотрудникам теплоснабжающей компании выплатили более 2 млн рублей долгов по зарплате

Работникам муниципального унитарного предприятия «Пригородная компания выработки тепловой энергии» из Горноуральска выплатили более 2 миллионов рублей долгов по зарплате. Как сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, в результате проверок ведомство выяснило, что за октябрь 2018 года у компании образовалось задолженность перед 159 сотрудниками.

Погашение долгов произошло согласно 22 статье Трудового кодекса РФ, в которой говорится, что основная обязанность работодателя – выплата заработной платы.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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