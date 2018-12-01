«Автомобилист» разгромил «Барыс» на выезде

«Автомобилист» одержал пока самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ. Екатеринбургская команда в гостевом матче разгромила казахстанский «Барыс» со счетом 7:2. Стоит отметить, что именно команда из Астаны в октябре прервала выдающуюся 18-матчевую победную серию уральцев.

Героями встречи стали легионеры «Автомобилиста» Найджел Доус и Стефан да Коста, забившие по две шайбы. Также голами отметились Александр Кучерявенко, Артем Гареев и Анатолий Голышев. Защищавший ворота Якуб Коварж отразил 40 из 42 бросков соперников.

«Автомобилист» продолжает оставаться единоличным лидером «Востока». Следующие три игры екатеринбургский клуб проведет на домашнем льду – 7 декабря предстоит матч с хабаровским «Амуром», 9 декабря пройдет встреча с пекинским «Куньлунь Рэд Стар», 10 декабря хозяева сыграют с московским «Спартаком».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.18

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