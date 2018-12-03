Пропавшего подростка нашли живым в строительном мешке

В Екатеринбурге нашелся 16-летний Иван Тюменцев. Его обнаружили в лесу в строительном мешке, ребенок не помнит, что с ним происходило в последние дни.

Подростка обнаружили два екатеринбуржца, которые прогуливались по базе отдыха на Фрезеровщиков, 200 (Калиновские разрезы). Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в том месте, где ждут костры, они заметили, как «в куче сухих веток кто-то зашевелился в строительном мешке». Мужчины развели костер, напоили мальчика, растопив снег, и вызвали скорую.

Жизни ребенка ничего не угрожает, но он получил обморожение пальцев верхних и нижних конечностей II степени. Со слов мальчика, последний день, который он помнит, это 27 ноября, когда он ушел из колледжа.

Напомним, в минувший вторник подросток вышел из колледжа и пропал. Ранее из дома он никогда не уходил. Его разыскивали поисковые отряды и полицейские, проверялись дворы, торговые центры, отсматривались записи с камер наблюдения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Чайфы» поругались с бортпроводниками из-за жары в самолете. / «Автомобилист» разгромил «Барыс» на выезде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»