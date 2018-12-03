В Березовском среди ночи сгорела пилорама (ФОТО)

Крупный пожар тушили сегодня ночью на пилораме в Березовском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в начале второго часа ночи. Площадь пожара составила 600 кв. м. К месту ЧП выехали 11 пожарных машин и 35 человек личного состава. В 02:55 пожарные справились с огнем. Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 03.12.18

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