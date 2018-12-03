Дед Мороз, Бэтмен, нави и голый бородач: екатеринбуржцы пробежали зимний полумарафон (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге в третий раз прошел зимний полумарафон «Европа-Азия». На сей раз почти обошлось без перекрытий ‒ для движения были недоступны частично улицы 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев, большая часть маршрута бегунов проходила по набережной городского пруда.

Победителем забега на 21 километр среди мужчин стал екатеринбуржец Александр Антонов, который преодолел дистанцию за 1 час 10 минут и 24 секунды. У женщин самой быстрой оказалась жительница села Каракулино (Удмуртия) Елена Наговицына, которая пробежала полумарафон за 1 час 20 минут и 5 секунд.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие около двух тысяч человек. Самым массовым стал забег на семь километров.

В нем принимали участие бегуны-любители, среди которых нашлось несколько Дедов Морозов, представители внеземной человекоподобной расы нави, Бэтмен, а также полуобнаженный бородач, который ставит российский рекорд по числу зимних забегов с оголенным торсом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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