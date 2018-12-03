В Каменске-Уральском должник уехал от приставов на арестованном автомобиле

В Каменске-Уральском приставы со второй попытки арестовали автомобиль наглого должника, который игнорировал их требования. Мужчина задолжал по кредиту около 100 тысяч рублей. Кроме того, он вовремя не платил алименты, поэтому ранее было принято решение об удержании 50% его зарплаты в пользу несовершеннолетнего ребенка.

Приставы выяснили, что у 40-летнего должника есть внедорожник «УАЗ Патриот». На машину был составлен акт описи и ареста, после чего каменец пообещал погасить долг перед банком. Автомобиль был оставлен ему на хранение без права пользования. Однако мужчина не исполнил обещания, а на своем арестованном уазике спокойно ездил на работу. Тогда сотрудник УФССП потребовал отдать ему ключи и документы от автомобиля, вручив расписку лично. Должник получил документ, но оставил его без внимания. За невыполнение требований приставов на горожанина был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Вслед за этим правоохранители эвакуировали арестованный автомобиль на специальную стоянку. Если мужчина не выплатит долг, автомобиль будет выставлен на торги.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 03.12.18

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