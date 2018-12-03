Следователи выясняют, почему на скользких ступенях метро Екатеринбурга умер мужчина

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в метро. Сегодня утром на проспекте Космонавтов очевидцы обнаружили труп. Как сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России полковник юстиции Игорь Юдин, информация о ЧП следователям поступила в 8 утра, следователи выезжали на место происшествия.

По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер. В СУ СК по Свердловской области пока не называют, из-за чего конкретно мужчина мог умереть. Однако в соцсетях с утра горожане предполагают, что он мог поскользнуться на ступеньках и упасть. Многочисленные очевидцы – труп пролежал не менее 3 часов – описывают погибшего как мужчину возрастом около 50 лет, опрятного. Версию о скользких ступенях следователи не стали ни подтверждать, ни опровергать, сославшись на отсутствие заключения экспертов.

Екатеринбург, служба информации

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