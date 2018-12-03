В мэрии Екатеринбурга придумали, как избавиться от заблудившихся гостей

В здании администрации Екатеринбурга изменился порядок нумерации кабинетов. Это сделано для того, чтобы горожане не блуждали по коридорам в поисках нужного чиновника.

В пресс-службе мэрии пояснили, что администрация имеет дробный адрес: переулок Банковский, проспект Ленина, улица 8 Марта. Все здания соединены между собой, и когда посетители переходили из одного в другое, то сталкивались с повторной нумерацией кабинетов.

Теперь во всех помещениях администрации кабинеты считаются в сквозном порядке, то есть дублирования больше не будет. Нумерация начинается со здания в переулке Банковском, проходит через основное сооружение на проспекте Ленина и завершается в постройке на 8 Марта.

«Первая цифра номера кабинета означает этаж, остальные – очередность на этаже. Технические службы администрации уже провели работу по замене кабинетных табличек с новыми номерами. Сейчас ведется работа по обновлению данных на официальном портале Екатеринбурга. Точную информацию при посещении здания можно уточнить на посту охраны», – говорится в сообщении мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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