В Екатеринбурге за выходные поймали 29 пьяных водителей

В Екатеринбурге прошел рейд дорожно-патрульной службы, в рамках которого к административной ответственности привлекли 29 пьяных водителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, на владельцев автомобилей завели дело по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».

В ведомстве отметили, что рейд также проводился 28 и 29 ноября. Тогда было возбуждено 21 административное дело. Помимо этого, 23 водителя были привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

С начала 2018 года было возбуждено более двух тысяч административных дел за вождение в пьяном виде. Кроме того, около 300 водителей были повторно пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Их дела направлены для возбуждения уголовных дел. За этот год в Свердловской области из-за пьяных водителей произошло более 50 аварий, в которых погибли 10 человек, а 80 получили травмы.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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