Сотрудникам теплоснабжающей компании «Режпром» выплатили 4 млн рублей долгов по зарплате

Работникам муниципального унитарного предприятия «Режпром» из Режевского городского округа выплатили 3,9 миллиона рублей долгов по зарплате. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в результате проверок стало известно, что с августа по сентябрь 2018 года у компании образовалось задолженность перед 193 сотрудниками.

По данным ведомства, причина задолженности – неэффективная уставная деятельность предприятия. После вмешательства прокуратуры долги погасили в полном объеме.

«Режпром» поставляет тепло в Реж и его микрорайоны: Быстринский, Гавань, Кочнево (пятый участок), а также в село Останино и на станцию Стриганово.

Реж, Илья Перетыкин

Реж. Другие новости 03.12.18

В Екатеринбурге за выходные поймали 29 пьяных водителей. / В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ достигла эпидпорога. / В мэрии Екатеринбурга придумали, как избавиться от заблудившихся гостей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»