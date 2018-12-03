российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 декабря 2018, 16:22 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Свердловчанам, торговавшим наркотиками по интернету, дали 23 года строгача на двоих

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес наказание Элтуну Сарыеву и Акраму Баширли, которые сбывали наркотики по принципу интернет-магазина. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, их признали виновными совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств с телекоммуникационных сетей по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Сарыев получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 80 тысяч рублей. Баширли – 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима и штраф 150 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденные вступили в сговор с неустановленным лицом, чтобы сбывать наркотики через интернет, делая закладки. Позже они получили информацию о местоположении 413,53 граммов наркотических средств – то есть в особо крупном размере. Для хранения они арендовали квартиру. Там они расфасовывали наркотики, чтобы в дальнейшем размещать в тайниках в городе Кушве.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

Депутата, назвавшего журналистов бестолочами, хотят исключить из фракции СР в гордуме. / Екатеринбургского оппозиционера позвали в прокуратуру после разговора с Ходорковским по скайпу. / Скандал на Урале: депутат Госдумы обвинил железнодорожников в махинациях с налоговыми льготами и мертвыми душами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров