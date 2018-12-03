Свердловчанам, торговавшим наркотиками по интернету, дали 23 года строгача на двоих

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес наказание Элтуну Сарыеву и Акраму Баширли, которые сбывали наркотики по принципу интернет-магазина. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, их признали виновными совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств с телекоммуникационных сетей по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Сарыев получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 80 тысяч рублей. Баширли – 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима и штраф 150 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденные вступили в сговор с неустановленным лицом, чтобы сбывать наркотики через интернет, делая закладки. Позже они получили информацию о местоположении 413,53 граммов наркотических средств – то есть в особо крупном размере. Для хранения они арендовали квартиру. Там они расфасовывали наркотики, чтобы в дальнейшем размещать в тайниках в городе Кушве.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

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