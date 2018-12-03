В колониях Тавды заключенные работали без выходных

Прокуратура Тавды по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила в свердловских ИК-19 и ИК-26 нарушения прав осужденных. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в результате проверок были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

По данным ведомства, осужденные работали без выходных и не получали деньги за переработку. Кроме того, руководство колонии не вело учет отработанного заключенным времени. В итоге ИК-19 как юридическое лицо была оштрафована на 35 тысяч рублей. Должностное лицо ИК-26 получило штраф в размере 2 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что осужденным предоставили выходные дни и заплатили за переработку.

Тавда, Илья Перетыкин

Тавда. Другие новости 03.12.18

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