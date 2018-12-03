Работникам строительного предприятия выплатили более 4 млн долгов по зарплате

Сотрудникам строительного предприятия «Трест 88» из Нижнего Тагила выплатили долги по зарплате на сумму более 4,2 миллиона рублей. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что заработную плату получили еще не все работники – изначальный долг перед работниками был свыше 4,9 миллиона рублей. Поэтому компании еще предстоит выплатить более 700 тысяч рублей.

Задолженность образовалась перед 49 сотрудниками с марта по сентябрь 2018 года. В отношении руководителя «Трест 88» возбудили дело об административно правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Кроме того, по результатам проверки прокуратуры на руководителя было возбуждено уголовное по ч 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Дальнейшим расследованием дела занято местное ведомство.

Нижний Тагил, Илья Перетыкин

Нижний Тагил. Другие новости 03.12.18

В колониях Тавды заключенные работали без выходных. / Слух дня: в уральском вузе, где готовят чиновников, начались кадровые чистки. / Свердловчанам, торговавшим наркотиками по интернету, дали 23 года строгача на двоих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»