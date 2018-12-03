Экс-премьер Башкирии назначен главой Уральского управления Центробанка

Начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Рустэм Марданов, передает «Новый День». Информация о его назначении появилась на сайте ЦБ РФ сегодня. К своим обязанностям в новой должности он приступит с 5 декабря.

Сегодня утром стало известно, что Рустэм Марданов ушел в отставку с поста премьер-министра Башкирии. Должность премьер-министра он занимал с 2015 года, с 2013 года был первым вице-премьером республики, в 2002-2013 годах был председателем Национального банка Башкирии. В свою очередь, должность начальника Уральского управления ЦБ РФ была вакантна с февраля этого года, после того как Ирину Петрову назначили начальником Северо-Западного главного управления.

Фото: Олег Яровиков, ИА "Башинформ"

Екатеринбург, служба информации

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