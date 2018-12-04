В Свердловской области разбился пилот дельтаплана (ФОТО)

В Свердловской области рухнул дельтаплан «Апогей-16». Его пилот погиб, пассажир выжил, но получил тяжелые травмы.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе МВД на транспорте УрФО, ЧП случилось рядом с поселком Черноисточинским Горноуральского округа накануне, около трех часов дня. Дельтаплан поднялся в воздух с пруда и набрал высоту, но затем рухнул – летательный аппарат приземлился в коллективном саду. Скончался пилот, житель Екатеринбурга 1974 года рождения. Пассажир дельтаплана, житель области 1968 года рождения, находится в больнице, у него тупая травма живота и множественные переломы.

По факту крушения дельтаплана возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР добавили, что на месте работает следственная группа, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Горноуральской округ, служба информации

Горноуральской округ. Другие новости 04.12.18

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