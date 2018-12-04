Депутаты заксобрания упразднили один посёлок и понизили в статусе другой

В Свердловской области продолжает уменьшаться число населённых пунктов. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании заксобрания были приняты решения об упразднении ещё одного посёлка, а другой был понижен в статусе с посёлка городского типа до сельского поселения.

Председатель думы Невьянского района Любовь Замятина рассказала, что посёлок Горельский существовал в 50-70 годах прошлого века, когда там размещалась воинская часть. Когда военные покинули территорию, постепенно разъехались и остальные жители. Уже много лет в заброшенном посёлке никто не живет. В связи с этим предлагается его упразднить.

В ЗАТО Лесной также скорректировали своё территориальное устройство. Как рассказала председатель думы Лесного Татьяна Потапова, посёлок городского типа Елкино утратил все признаки городского населённого пункта. В посёлке – 159 домов, из которых только в 29 люди проживают постоянно (всего 59 человек). Остальные дома фактически являются дачами жителей Лесного. Поселок не обладает никаким индустриальным потенциалом, но при этом для его жителей установлены коммунальные тарифы, как для горожан. По мнению депутатов городской думы, это несправедливо по отношению к жителям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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