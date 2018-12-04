Екатеринбуржец отработает 8 месяцев за создание фиктивной фирмы

В Екатеринбурге осудили местного жителя Игоря Обухова – предоставившего свой паспорт для создания фирмы, управлять которой не собирался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района, он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения данных о подставном лице». Осужденному назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержание 10% доходов в пользу государства.

По версии следствия, в мае 2017 Игорю Обухову предложили предоставить документы для создания и регистрации ООО «Ультра». За это ему пообещали 20 тысяч рублей. Приняв предложение, он дал свой паспорт для внесения сведений о нем, как о директоре и учредителе компании. На суде Обухов полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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