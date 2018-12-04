Центр Екатеринбурга перекрыли ради засекреченного кортежа (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня днем сотрудники ГИБДД перекрывали движение ради кортежа. Из-за этого в заснеженном городе проезд был затруднен, в эти минуты движение восстанавливается.

«Около 11:30 ехал от ЖБИ в сторону центра, сотрудники ГИБДД стояли на Малышева на каждом перекрестке, с которого можно было повернуть на проспект Ленина. Через полчаса ехал обратно – ГИБДД выстроились уже на всех перекрестках и даже около пешеходных переходов», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» очевидец.

Пост на перекрестке Малышева – Генеральская

Кортеж был замечен на улице Малышева около 12:30. Однако выяснить, ради какого именно высокого гостя горожан отправили стоять в пробках, не удалось. В ДИПе уточнили, что никаких визитов официальных лиц, которые могли бы передвигаться на машине с мигалками, сегодня нет. В УГИБДД по Свердловской области сослались на ФЗ-57 и отказались раскрывать, кому принадлежит кортеж. По всей видимости, речь идет о законе «О государственной охране». В нем указано, что кроме президента ее предоставляют премьер-министру, председателям Совфеда и Госдумы, председателям Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и главе СКР. Впрочем, по указу президента госохрана со всеми вытекающими последствиями в виде кортежей может предоставляться и другим людям.

Екатеринбург, служба информации

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