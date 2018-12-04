Владелица «мерседеса» въехала в колодец и получила за это более 100 тысяч

В Первоуральске владелица автомобиля Mercedes-Benz CLS-klass, которая случайно въехала в разрушенный колодец у дома по ул. Энгельса, отсудила у ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 112 617 рублей. Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел по вине теплоснабжающего предприятия, неправильно обслуживающего колодец.

Происшествие случилось в ноябре 2017 года. Тогда Ольга К. на своем автомобиле врезалась в разрушенный колодец во дворе дома, бетонное основание и крышка которого находились рядом. Ущерб был оценен в 92 тысячи рублей, а экспертиза по оценке – в 10 тысяч рублей. Изначально райсуд Первоуральска признал выплатить пострадавшей сумму ущерба, экспертизы и расходы на представителя в суде – 7 500 рублей . Однако ответчика – ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» это не устроило, поэтому была подана апелляционная жалоба в облсуд. Там решение районного суда оставили без изменений.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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