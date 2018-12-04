Дом кузнеца Кириллова в Кунаре признали объектом культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило в свой реестр дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова.

Строение, напомним, находится в селе Кунара Невьянского городского округа. С 3 декабря этого года приказом ведомства дом будет находиться под защитой государства.

В здании, украшенном кузнецом, сейчас живет его вдова Лидия Харитоновна.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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