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Вторник, 4 декабря 2018, 14:56 мск

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Дом кузнеца Кириллова в Кунаре признали объектом культурного наследия

Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило в свой реестр дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова.

Строение, напомним, находится в селе Кунара Невьянского городского округа. С 3 декабря этого года приказом ведомства дом будет находиться под защитой государства.

В здании, украшенном кузнецом, сейчас живет его вдова Лидия Харитоновна.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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