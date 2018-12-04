МЧС просит депутатов сообщать им о нарушениях в ТЦ: мы сразу организуем внеплановую проверку

Начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Екатеринбургу Михаил Ганин призвал городских депутатов самостоятельно искать нарушения пожарной безопасности в торговых центрах и сообщать о них в надзорные органы. По его словам, помощь народных избранников пригодится, так как пожарные инспекторы не имеют права проверять ТЦ без специального распоряжения.

«В преддверии Нового года начинается активная торговля пиротехническими изделиями. Так вот, в торгово-развлекательных центрах продажа фейерверков разрешена только на верхних этажах. У меня предложение к депутатам: если вы заметите, что это правило нарушается, проинформируйте нас. Мы в кратчайшие сроки организуем внеплановую проверку», – сообщил Ганин на совместном заседании комиссий по безопасности и по экономическому развитию городской думы Екатеринбурга.

Депутаты немало удивились такой просьбе. «Мы же не можем за вас выполнять вашу работу», – отметил Григорий Вихарев. Начальник ОНД пояснил, что законодательство ограничивает надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а к ним как раз относятся почти все торговые центры Екатеринбурга. Внезапные проверки могут быть по жалобам граждан, но и в этом случае МЧС проверяет только указанное нарушение, и не может устроить масштабную ревизию всего объекта. Исключение делается только в случае ЧП.

Напомним, весной этого года в Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибло 60 человек, большинство из которых – дети. После этого по всей стране начались массовые проверки ТРЦ и крупных магазинов на соблюдение требований пожарной безопасности. В Екатеринбурге сотрудники МЧС и прокуратуры обошли 350 объектов, в их числе – 40 торговых центра. По информации надзорных ведомств, было обнаружено порядка 1200 нарушений, к административной ответственности привлечено 37 юридических лиц и 51 сотрудников хозяйствующих субъектов.

Управляющие крупных торговых центров, которые сегодня также были на думском заседании, заверили о незначительности выявленных нарушений. «У нас на момент проверки истек срок годности огнетушителей, но мы и так хотели их менять. Всего было выявлено 37 нарушений, мы со всеми управились», – отметила руководитель ТРЦ «Алатырь».

Представитель «Гринвича» и «Пассажа» заявил, что все замечания МЧС были устранены в полном объеме. Управляющий «Радуга парк» рассказал, что после визита надзорных органов пришлось увеличить ширину эвакуационных выходов, с исправлением других недостатков проблем также не возникло.

Михаил Ганин отметил, что МЧС запланировало проверки ТРЦ и в следующем году, но они будут проходить уже без сотрудников прокуратуры. Кроме того, докладчик предупредил, что на время новогодних праздников ведомство, скорее всего, введет противопожарный режим, так что требования к соблюдению правил безопасности в этот период будут еще жестче.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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