Трассу Екатеринбург – Тюмень закроют из-за ремонта (КАРТА)

Трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень закроют ночью 7 декабря из-за ремонта. Дорожники будут устанавливать надземные пешеходные переходы.

Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», планируется полное закрытие движения:

– с 00:00 до 00:40 на км 316+900 (у поворота на п. Московский, рядом с кафе «Монарх»);

– с 01:30 до 02:10 на км 312+358 (у поворота на д. Посохова);

– с 05:00 до 05:40 на км 305+245 (у поворота на п. Перевалово).

Легковой транспорт может объехать перекрытие через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м. Для большегрузов уточнений по маршрутам объезда нет.

До конца года «Уралуправтодор» установит восемь надземных пешеходных переходов на трассе Екатеринбург – Тюмень в Тюменском районе. Это модульные переходы с подъемными платформами для инвалидов.

Екатеринбург, служба информации

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