Приемная президента в УрФО устроит день открытых дверей 12 декабря

В день Конституции РФ органы власти проведут традиционный общероссийский прием граждан. Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут обратиться в приемную президента России с 12 до 20 часов по местному времени. Предварительной записи не требуется, при себе достаточно иметь паспорт.

Работать с заявителями будут сотрудники приемной. С согласия жителей они запишут их личные обращения в режиме видео-конференц-связи к уполномоченным лицам, в чью компетентность входит решение поставленных вопросов. Если такое обращение невозможно в режиме реального времени (из-за разницы часовых поясов), тогда жителям предложат связаться с компетентными лицами в течение еще семи рабочих дней. Прием граждан будет проходить в порядке живой очереди.

Добавим, что 12 декабря прием жителей проводят муниципальные администрации и территориальные ведомства. С вопросами к правительству Свердловской области можно обратиться в приемную по адресу ул. Розы Люксембург, д. 7, подъезд № 2, кабинет № 101, но нужна предварительная запись по телефону (343) 385-77-77.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

Трассу Екатеринбург – Тюмень закроют из-за ремонта (КАРТА). / МЧС просит депутатов сообщать им о нарушениях в ТЦ: мы сразу организуем внеплановую проверку. / Дом кузнеца Кириллова в Кунаре признали объектом культурного наследия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»