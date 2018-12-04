Любитель марихуаны пожаловался на шумных соседей и попал в полицию

В Екатеринбурге полицейские накрыли лабораторию по выращиванию конопли. Вышло это практически случайно – накуренный «ботаник» сам вызвал ППС.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, накануне днем поступил вызов от жителя дома по улице Комсомольской. Звонивший жаловался на шумных соседей. Наряд ППС прибыл по вызову, полицейские при опросе заявителя заметили его неадекватное поведение, расширенные зрачки. А из квартиры тянуло характерным запахом. Квартиру осмотрели и нашли там все для культивации конопли.

Как оказалось, эту квартиру 28-летний мужчина снимает, сам он житель города Озерска Челябинской области. Челябинец выращивал коноплю для сбыта – он сам в этом признался. В квартире нашли 19 кустов и еще несколько пакетов готовой продукции весом 40 граммов. Уже подтверждено, что это конопля. Медосвидетельствование мужчины подтвердило, что полицейских он вызвал, предварительно употребив запрещенные вещества.

В отношении квартиросъемщика возбуждено административное производство по статье 6.9 КоАП Российской Федерации «Потребление наркотических средств» и уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 3 статьи 228.1 УК Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Растения и лаборатория из квартиры изъяты, их приобщили к делу, по решению суда все это будет уничтожено. Противник шумных соседей находится под стражей.

Недавно в Челябинской области схожим образом попалась пара любителей наркотиков, сообщал ранее сайт uralpress.ru. Причем они приехали из Свердловской области. Парень и девушка вызвали полицейских, им показалось, что к ним кто-то ломится и следит за ними. Уже после общения с полицейскими девушка произнесла: «Нас же еще не отпустило, зачем мы их позвали?». А парень заявил: «Да мы не курили ничего сегодня. Нас просто не отпустило. А вы не там ищете. Вы на верхней полке смотрите, а все на нижней. Там у меня конопля растет».

Екатеринбург, служба информации

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