В частном детсаду в Екатеринбурге умер полуторагодовалый ребенок

Сегодня в одном из частных детских садов Екатеринбурга сегодня скончался полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Известно, что малыш родился в мае прошлого года. По информации E1.ru, инцидент произошел в детсаду на улице Войкова около 11:00 по местному времени.

В настоящее время представители СК проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка. По предварительным данным, каких-то «внешних» факторов, которые могли привести к гибели воспитанника детсада, не было. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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