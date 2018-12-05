В Каменске-Уральском подросток сломал позвоночник, провалившись в подвал

В Каменске-Уральском подросток получил серьезные травмы, после того как поскользнулся и провалился в подвал дома. Мальчик пролетел около двух метров.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что 1 декабря около 7 часов вечера 12-летний подросток поскользнулся во дворе жилой многоэтажки и упал с высоты двух метров в подвальное помещение. У мальчика компрессионный перелом позвоночника, он госпитализирован, но угрозы для жизни нет. В прокуратуре разбираются, кто отвечает за обслуживание дома и за его безопасность, будет дана оценка обработки территории дома противогололедными материалами.

Полицейские организовали проверку, кроме того, к поиску виноватых подключились следователи – в СУ СК по Свердловской области отметили, что просят передать материалы проверки в их ведомство.

Каменск-Уральский, служба информации

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