Центр Екатеринбурга заволокло паром (ФОТО)

В самом центре Екатеринбурга на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти сильно парит теплотрасса. Как сообщают очевидцы, со стороны выглядит так, словно произошла масштабная авария.

Однако, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, никакого ЧП на данном участке нет. «Ремонтные бригады ЕТК восстанавливают изношенный участок сети без отключения потребителей. Ремонт плановый, и его планируется завершить до 20:00», – уточнили в пресс-службе компании. Активное же выделение пара коммунальщики связывают с тем, что температура проходящей по ремонтируемой трубе воды составляет 90 градусов.

«Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», – отмечают в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Васильева

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