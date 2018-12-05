Жители Урала тратят больше всего денег на авиабилеты

Самые крупные разовые платежи за год, сделанные жителями Урала за год, пришлись на авиабилеты. На них тратят более 75 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе Уральского филиала ПАО «Мегафон», второе место по оплате занимает сайт госуслуг – свыше 21 тысячи рублей.

За этот год более 2 миллионов покупок было оплачено банковской картой «Мегафона». В декабре жители Урала чаще тратят деньги на услуги клининговых компаний, фотоателье, аренду оборудования и оплату кредитов. При этом в зимний период мужчины тратят в 8 раз больше, чем женщины, которые чаще совершают покупки летом – в этот период у них самый высокий средний чек. С марта по июнь уральцы расходуют деньги на развлечения, авиабилеты, отели, одежду и салоны красоты. Осенью же возрастают траты на ремонты и оплату коммунальных услуг.

Карта «Мегафона» – это банковская карта, счет которой равен балансу телефона. Следовательно, при покупке средства списываются с баланса. Владельцы карт получают 8% годовых на остаток и бонусы за каждый платеж. Оперативно получить карту можно в салоне оператора или мгновенно выпустить виртуальную на сайте.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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