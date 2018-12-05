Мэрия Екатеринбурга разыскивает похитителей уличных торшеров

Администрация Екатеринбурга разыскивает вандалов, сломавших фонарные столбы в недавно отреставрированном сквере около железнодорожного вокзала. Неизвестные похитили 15 торшеров, причинив ущерб городскому бюджету на 300 тысяч рублей. Вероятно, целью злоумышленников было заполучить цветмет для сдачи в пункты приемки.

Налет на фонари в сквере имени Джавахарлала Неру произошел еще в ночь с 28 по 29 ноября, сейчас с этим инцидентом разбирается полиция. Однако мэрия просит неравнодушных горожан присоединиться к расследованию. Очевидцам ночного разбоя предлагают сообщить информацию по телефону: 304-31-15 или на e-mail: kbg@ekadm.ru. Анонимность гарантируется.

В администрации также рассказали, что это уже не первый случай вандализма. В конце августа злоумышленники разобрали и похитили шесть алюминиевых опор, каждая весом около 50 кг. Тогда нарушители были задержаны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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