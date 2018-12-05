Свердловчанин получил срок за покупку наркотиков с помощью биткоина

В Сухом Логу городской суд признал местного жителя виновным в приобретении наркотиков с помощью криптовалюты биткоин. Как сообщили в областной прокуратуре, обвинительный приговор был вынесен в отношении Павла Викторова, осужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта». Ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима.

По версии следствия, в октябре 2018 года Викторов через телефон заказал наркотики для личного употребления. Их оплату он провел с помощью криптовалюты – биткоина, переведя более 2 тысяч рублей на неизвестный электронный кошелек. В день покупки осужденный отправился на кладбище города Асбеста, где из тайника забрал наркотики. После задержания выяснилось, что Викторов приобрел синтетическое наркотическое средство. При вынесении вердикта в суде учитывалось его прошлое правонарушение – ранее он привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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