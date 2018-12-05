Насильник получил 18 лет строгача за интимную переписку с детьми

Свердловский облсуд вынес приговор по делу Евгения Рычкалова, который переписывался на интимные темы с детьми младше 14 лет. Он был приговорен к 18 годам колонии особого режима. Как пояснили в пресс-службе областного суда, обвиняемому также запрещено работать с детьми в течение 15 лет.

Напомним, ранее Рычкалов уже был судим. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера и приговорили к 9 годам колонии. Поэтому решение облсуда суда выносилось по совокупности преступлений. Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Верховном суде РФ.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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