В Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по мужскому боксу

Екатеринбург выбран местом для проведения первого в истории России чемпионата мира по боксу среди мужчин. Такое решение было принято национальной федерацией бокса по предложению Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Соревнования по боксу состоятся в сентябре 2019 года. Предполагается, что основной площадкой для чемпионата мира станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», в том числе и строящийся в данный момент конгресс-центр. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил важность проведения турнира в Свердловской области, так как чемпионат будет предолимпийским.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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