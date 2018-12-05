Женщина потратила 80 тысяч рублей с кредитки приятеля, пока тот спал

Жительница поселка Дружинино украла у своего знакомого банковскую карту и потратила с нее 80 тысяч рублей, пока он спал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, мужчина позвал женщину к себе в гости. Во время распития спиртных напитков он рассказал ей, что у него на кредитной карте есть круглая сумма. После этого он уснул, а на утро обнаружил СМС-сообщение о снятии 80 тысяч рублей. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на похищенные деньги женщина купила диван, телефон, продукты питания и алкоголь.

Дружинино, Илья Перетыкин

Дружинино. Другие новости 05.12.18

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