Сотрудникам «Теплоцентрали» выплатили более 2 млн рублей долгов по зарплате

Работникам муниципального унитарного предприятия «Теплоцентраль» из Заречного городского округа выплатили долги по зарплате на сумму свыше 2,2 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, в результате проверок ведомство выяснило, что с сентября по октябрь этого года у компании образовалась задолженность перед 45 сотрудниками.

В отношении руководителя предприятия возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

«Теплоцентраль» обслуживает муниципальные котельные и теплосети Щелковского муниципального района. Ее учредитель – администрация городского округа Заречный.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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