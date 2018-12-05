Свердловчанин получил 500 рублей компенсации за фиктивное нарушение

Житель Свердловской области Николай П., получивший незаконный штраф от полицейского, взыскал с МВД РФ 500 рублей компенсации. Как пояснили в пресс-службе облсуда, в феврале этого года мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Он был не согласен с этим и обжаловал решение сотрудника ДПС в Красноуфимском райсуде.

При обращении в суд ему понадобилась юридическая помощь – на представителя было потрачено 20 тысяч рублей. После обжалования постановления истец решил взыскать расходы на защитника и компенсацию морального вреда за незаконные действия сотрудника правоохранительных органов. Райсуд удовлетворил его требования частично – за счет казны ему присудили 15 тысяч рублей за расходы на представителя. Такое решение не удовлетворило ни одну из сторон, поэтому ответчик подал жалобу в областной суд и просил отменить предыдущий приговор. Николай П. же просил удовлетворить его требования в полном объеме. Однако в итоге суд не нашел повода для выплаты суммы, потраченной на представителя в суде, и присудил пострадавшему 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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