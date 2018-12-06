В Екатеринбурге эвакуировали две сотни студентов из-за пожара в общежитии

В Екатеринбурге этой ночью на Эльмаше загорелось общежитие колледжа. Всех студентов эвакуировали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, около 00:35 поступило сообщение о пожаре в здании общежития Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на ул. Войкова, сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту ЧП отправили три машины и 12 пожарных.

Все студенты – 200 человек – самостоятельно эвакуировались до приезда МЧС, а возгорание, которое было в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м, потушил персонал. После того, здание проветрили, студенты вернулись в помещения. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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