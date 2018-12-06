Свердловский бизнес не внял просьбам Куйвашева идти в социальную сферу

Частный бизнес Свердловской области не хочет заниматься такими сферами деятельности, как образование, социальные услуги, культура, спорт, туризм, здравоохранение, досуг, развлечения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложила сегодня на заседании областного правительства министр инвестиций и развития Виктория Казакова. По её словам, в социально значимой сфере работает гораздо меньше частных организаций, чем во всех остальных, где их доля превышает 90 процентов.

Казакова также напомнила, что год назад по поручению Евгения Куйвашева был создан Центр инноваций социальной сферы, именно для развития конкуренции и снижения доли государственных и муниципальных организаций в этом сегменте рынка. За год в четырёх пилотных городах области обучение при этом центре прошли всего 500 человек. На получение беспроцентного займа в размере до 500 тысяч рублей подано 36 заявок. Все эти заявки ещё находятся на стадии рассмотрения, рассказала Казакова, но по какой причине это происходит, не уточнила.

По словам министра, более активно частный бизнес в социальной сфере развивается в тех городах, где его поддерживают крупные корпорации: например, в Новоуральске (Росатом) и Первоуральске (ПНТЗ).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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