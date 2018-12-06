ВСМ Екатеринбург – Челябинск хотят связать с аэропортами

Высокоскоростную магистраль между Екатеринбургом и Челябинском хотят связать с аэропортами обоих городов. Правда, как это будет реализовано, пока неясно.

На 100+ Forum Russia директор по стратегическим коммуникациям «Аэропортов регионов» Евгений Красиков уточнил: трассировка ВСМ такова, что и от Кольцово, и от Баландино магистраль пройдет примерно в километре. «Интеграция с другими видами транспорта – это, наверно, все же не функция конкретного инвестора, а региональных и федеральных властей. Но, например, если говорить о высокоскоростной магистрали Москва – Казань, то она пройдет через Нижний Новгород, и там можно говорить о наиболее интересном проекте – станция будет почти в аэропорту, уже есть проект связки с помощью системы переходов. Когда и если проект будет реализован, это позволит Нижнему Новгороду включиться в Московский авиационный узел, когда пассажир готов проехать лишние полтора часа на ВСМ. Планы эти есть, их реализация опирается на экономическую реальность и спрос, а также готовность инвестировать», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

В Нижнем Тагиле суд заблокировал сайт, продающий поддельные дипломы. / Высокинский попросил Куйвашева не снимать «бронь» с земли под «Экспо-2025». / Верующие отметят день покровительницы Екатеринбурга крестным ходом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»