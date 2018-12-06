Пишите «по собственному»: «Ариант» закроет больше ста фирменных магазинов в Свердловской области

Мясной холдинг «Ариант» сворачивает розничную сеть в Свердловской области. В течение декабря в Екатеринбурге и ряде других городов должны закрыться 140 магазинов. Сотрудники растеряны – им предлагают уволиться по собственному желанию, без выплат компенсаций.

«Нам как обухом по голове дали, сами ничего не знаем. Видите, мы уже ничего не заказываем. В следующую среду нас не будет. Сейчас только распродажи», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» сотрудница одного из магазинов «Ариант» в Екатеринбурге.

Менеджер другой торговой точки в неофициальной беседе пояснила, что планируется к закрытию 140 магазинов (всего в Свердловской области порядка 190 точек «Арианта»). В Екатеринбурге останется 5-6 объектов – по одному на каждый район. В других городах области тоже готовятся к сокращениям. По словам собеседницы агентства, сотрудников предупредили о закрытии за две недели. Руководство заставляет их писать заявления об увольнении по собственному желанию, в случае отказа могут уволить «по статье».

В соцсетях также сообщают, что никаких компенсаций работникам магазинов, которые полагаются при массовом сокращении, не будет. «У меня мама работает в одном из «Ариантов». Вчера было собрание, и всех попросили написать заявления по собственному желанию. Никаких выплат и «парашютов» там и близко нет. За эту неделю вывезут весь товар, а людей отправят на улицу», – написала горожанка Елена в паблике «Типичный Екатеринбург».

В приемной агрохолдинга «Ариант» на вопрос о причинах закрытия розничной сети попросили прислать официальный запрос.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о закрытии магазинов «Ариант» в Тюмени. В прошлом году челябинский холдинг ушел с розничного рынка Кемеровской области, а весной этого года покинул Новосибирск.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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