Оператор «Планета» снизил цену на интернет и ТВ в годовых продуктах

До 31 декабря можно подключить проверенные «СуперХит» и «СуперОнлайн», а также новые гигабитные «СуперХит 2.0» и «СуперОнлайн 2.0» со скидкой.

К Новому году оператор связи «Планета» снизил цены на свои лучшие предложения. Интернет и цифровое ТВ в годовых продуктах «СуперХит» и «СуперОнлайн» и их новых гигабитных версиях «СуперХит 2.0» и «СуперОнлайн 2.0» до 31 декабря можно подключить со скидкой. Фиксированная цена на год вперед – это не только выгодно, но и удобно. Никаких хлопот на 365 дней вперед.

На «СуперХит» и «СуперХит 2.0» действует скидка 15%. Эти продукты будут интересны тем пользователям, кому нужен максимальный набор качественных услуг связи по выгодной цене. «СуперХит» включает в себя 305 (83HD) телеканалов, функцию управления просмотром, надежный интернет со скоростью 100 Мбит/с и безлимитную местную голосовую связь. «СуперХит 2.0» – это продукт нового поколения. Пользователю «СуперХита 2.0» доступны 305 (83HD) телеканалов на любой вкус и оптический интернет со скоростью 1 Гигабит в секунду внутри сети и 500 Мбит/с на внешние ресурсы.

Со скидкой 10% можно подключить продукты для тех, кому нужен только скоростной интернет и ничего лишнего, – «СуперОнлайн» и «СуперОнлайн 2.0». «СуперОнлайн» – это надежный интернет со скоростью 100 Мбит/с и базовый набор телеканалов за 496 рублей в месяц (при единовременной оплате годового продукта до 31 декабря). «СуперОнлайн 2.0» – это оптический интернет со скоростью 1 Гигабит в секунду внутри сети и 500 Мбит/с на внешние ресурсы за 550 рублей в месяц (при единовременной оплате годового продукта до 31 декабря).

«Не нужно долго думать, что выгоднее, – отметил директор по маркетингу «ITM Холдинга» Олег Талалаев. – В каждом продукте сочетаются отличное качество услуг и оптимальная цена. Просто выберите подходящий и подарите его себе на Новый год!»

Подробную информацию о распродаже годовых продуктов можно узнать на сайте или по телефону: 8-800-7-555-051.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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