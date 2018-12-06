Визовый центр Италии в Екатеринбурге сменит прописку

Визовый центр Италии переезжает из здания на улице Белинского, 32, в торговый центр «Лиммеранс». По этой причине прием документов от граждан и турагентств на выдачу виз будет сокращен 21 декабря – сдать их можно будет только до 14:00. Об этом сообщается на сайте центра.

Сам переезд пройдет в выходные дни, так что уже с понедельника, 24 декабря, визовый центр начнет принимать документы уже по новому адресу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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