Свердловчанка отсудила у «Мегамарта» 50 тысяч рублей за сломанную у магазина руку

Жительница Каменск-Уральского отсудила у АО «Дикси ЮГ» 50 тысяч рублей за перелом руки, полученный при падении от наледи у магазина «Мегамарт». Как пояснили в пресс-службе областного суда, помимо этой выплаты, пострадавшая получила компенсацию расходов на юридические услуги – 10 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года у магазина «Мегамарт». Пострадавшая упала у его входа из-за не убранного снега и льда. Результат падения – перелом лучевой кости. После этого она подала иск о компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей и расходов по оплате юридических услуг – 10 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил эти требования не полностью, сократив сумму возмещения до 50 тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением и попытался обжаловать его областном суде, но там оставили приговор без изменений.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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