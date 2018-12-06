ГИБДД устроит «сплошные проверки» на алкоголь

Сотрудники ГИБДД анонсировали «сплошные проверки» на алкоголь в ближайшие пятницу и субботу.

Рейды пройдут 7 и 8 декабря в нескольких городах области – каких именно, в ГИБДД по понятным причинам не уточняют. На заранее выбранных участках дорог гаишники будут останавливать все проезжающие машины и проверять водителей на состояние опьянения. Наряды ДПС будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в рейдах примут участие максимальное количество полицейских, будут задействованы экипажи ДПС, сотрудники специализированных рот, сотрудники аппарата управления ГИБДД Свердловской области.

В ГИБДД напомнили, что очевидцы могут сообщить о пьяных водителях круглосуточно по телефонам: 8(343)269-77-00, 269-77-01.

Екатеринбург, служба информации

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