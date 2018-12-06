В 40-й больнице пройдет день открытых дверей в сосудистой хирургии

В субботу, 15 декабря, в ГКБ № 40 в Екатеринбурге пройдет день профилактики и лечения хронической венозной недостаточности (ХВН). Бесплатный прием, на который в этот день не потребуется направление, проведет врач Арсений Михайлович Кузнецов. Для получения консультации достаточно иметь полис ОМС и прописку в Свердловской области.

«С проблемой хронической венозной недостаточности сталкиваются многие, она диагностируется у 8 из 10 человек в мире. Согласно российской статистике, только тяжелыми формами варикозной болезни страдают около 30 миллионов человек», ‒ напомнили в 40-й больнице.

ХВН ‒ это целый ряд заболеваний, который приводит к длительному нарушению венозного оттока ног. Симптомами могут быть ‒ сосудистые звездочки, расширенные вены, отеки, а также трофические язвы, кровотечения, тромбофлебиты. Тяжелые случаи могут привести к инвалидности и смерти.

Напомним, что в ГКБ № 40 работает Центр сосудистой хирургии. Лечат заболевания вен как консервативными, так и хирургическими способами, в том числе ‒ с использованием малоинвазивных технологий и эндоскопической техники. В стационаре больницы проводятся операции по устранению клапанной недостаточности глубоких вен.

Чтобы попасть на консультацию, необходимо предварительно записаться в регистратуре поликлиники по телефону +7 (343) 269-94-10 с 8:00 до 18:00 в будни. На консультации врачи приглашают людей старше 18 лет с симптомами варикозной болезни. Сам прием будет проходить с 9:00 до 15:00 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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