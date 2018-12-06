Киркоров, Монеточка, Лобода. Что слушали екатеринбуржцы в 2018-м

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» выяснили, какая музыка была самой популярной у жителей Екатеринбурга в 2018 году. Уточняется, что чаще всего, горожане выбирали русскоязычные треки, хотя еще год назад предпочитали иностранную музыку.
Топ-10 самых популярных композиций выглядит так:
Dynoro, Gigi D'Agostino – In My Mind
Jah Khalib – Медина
Loboda – SuperSTAR
Sia, David Guetta – Flames
Matrang – Медуза
Монеточка – Каждый раз
Clean Bandit, Demi Lovato – Solo
Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss
Елена Темникова – «Не модные»
Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 06.12.18
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