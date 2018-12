Киркоров, Монеточка, Лобода. Что слушали екатеринбуржцы в 2018-м

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» выяснили, какая музыка была самой популярной у жителей Екатеринбурга в 2018 году. Уточняется, что чаще всего, горожане выбирали русскоязычные треки, хотя еще год назад предпочитали иностранную музыку.

Топ-10 самых популярных композиций выглядит так:

Dynoro, Gigi D'Agostino – In My Mind

Jah Khalib – Медина

Loboda – SuperSTAR

Sia, David Guetta – Flames

Matrang – Медуза

Монеточка – Каждый раз

Clean Bandit, Demi Lovato – Solo

Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

Елена Темникова – «Не модные»

Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»

Екатеринбург, Елена Сычева

