российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 декабря 2018, 16:28 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Киркоров, Монеточка, Лобода. Что слушали екатеринбуржцы в 2018-м

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» выяснили, какая музыка была самой популярной у жителей Екатеринбурга в 2018 году. Уточняется, что чаще всего, горожане выбирали русскоязычные треки, хотя еще год назад предпочитали иностранную музыку.
Топ-10 самых популярных композиций выглядит так:
Dynoro, Gigi D'Agostino – In My Mind
Jah Khalib – Медина
Loboda – SuperSTAR
Sia, David Guetta – Flames
Matrang – Медуза
Монеточка – Каждый раз
Clean Bandit, Demi Lovato – Solo
Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss
Елена Темникова – «Не модные»
Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

Куйвашев поручил Казаковой до 14 декабря найти начальство для «КРСУ-2». / В Екатеринбурге отменили протоколы пяти задержанным на митинге Навального в день выборов. / В 40-й больнице пройдет день открытых дверей в сосудистой хирургии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,

Новости партнеров