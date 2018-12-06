В Йошкар-Оле с сентября стоят новые скорые и школьные автобусы со свердловскими номерами (ФОТО)

На протяжении уже нескольких месяцев на одной из парковок столицы Республики Марий Эл стоят около 30 новых машин скорой помощи и школьных автобусов с номерами серии «196», которые выдаются в Свердловской области.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат свердловского заксо от КПРФ Александр Ивачев. «Местные СМИ раскопали, что техника прибыла в республику в сентябре по распоряжению Дмитрия Медведева в соответствии с федеральной программой. И вот вчера местные чиновники сделали заявление, что эта техника не имеет отношения к Марий Эл, а принадлежит структурам из «другого региона», – написал депутат.

В мэрии корреспонденту «Нового Дня» заявили: «Мы не можем прокомментировать этот пост, потому что приемка автомашин – это полномочия минздрава области». В свердловском минздраве сообщили, что вся закупленная ими транспортная техника приходит в регион без номеров и регистрируется по месту назначения. «Возможно, это частники или вневедомственники», – предположили там.

Свердловчанин Всеволод Махов в комментарии к посту депутата предположил, что это могут быть машины компании «Новая скорая помощь», которая предоставляет аутсорсинг медтранспорта.

Йошкар-Ола, Екатеринбург, служба информации

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