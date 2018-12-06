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Четверг, 6 декабря 2018, 16:28 мск

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В Йошкар-Оле с сентября стоят новые скорые и школьные автобусы со свердловскими номерами (ФОТО)

Фото со страницы Жеки Русского, издание pg12.ru

На протяжении уже нескольких месяцев на одной из парковок столицы Республики Марий Эл стоят около 30 новых машин скорой помощи и школьных автобусов с номерами серии «196», которые выдаются в Свердловской области.

Пост Александра Ивачева

Об этом сообщил в фейсбуке депутат свердловского заксо от КПРФ Александр Ивачев. «Местные СМИ раскопали, что техника прибыла в республику в сентябре по распоряжению Дмитрия Медведева в соответствии с федеральной программой. И вот вчера местные чиновники сделали заявление, что эта техника не имеет отношения к Марий Эл, а принадлежит структурам из «другого региона», – написал депутат.

В мэрии корреспонденту «Нового Дня» заявили: «Мы не можем прокомментировать этот пост, потому что приемка автомашин – это полномочия минздрава области». В свердловском минздраве сообщили, что вся закупленная ими транспортная техника приходит в регион без номеров и регистрируется по месту назначения. «Возможно, это частники или вневедомственники», – предположили там.

Свердловчанин Всеволод Махов в комментарии к посту депутата предположил, что это могут быть машины компании «Новая скорая помощь», которая предоставляет аутсорсинг медтранспорта.

Йошкар-Ола, Екатеринбург, служба информации

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