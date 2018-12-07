В Екатеринбурге неизвестный спалил машину, устроив в ней фейерверк

В Екатеринбурге неподалеку от ТЦ «Парк хаус» этой ночью сгорела машина. Как оказалось, неизвестный бросил в автомобиль фейерверк.

Около 04:40 во дворе дома на улице Учителей в Екатеринбурге загорелся автомобиль RAV4. По информации пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, неизвестный разбил окно машины, бросил туда зажженный фейерверк и скрылся.

Владелец иномарки написал заявление. Полицейские проводит проверку по этому факту, опрашивают жителей соседних домов и ищут очевидцев случившегося. Всех, кто мог что-либо заметить, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 3 по телефону: (343) 356-42-03.

Екатеринбург, служба информации

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