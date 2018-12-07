В общественный совет заксо вошли три бывших депутата

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила персональный состав общественного совета при региональном парламенте.

Как пояснили РИА «Новый День» в законодательном собрании, общественный совет при заксо сформирован впервые. Он состоит из 12 человек. Половину предложила областная общественная палата, половину отобрали депутаты по представлению общественных организаций.

Из 12 членов совета трое – бывшие депутаты. Илья Тыщенко, представленный «Опорой России», был депутатом ЕГД созыва 2009-2013 гг., Александр Косинцев – депутатом ЕГД созыва 2013-2018 гг., а также руководителем областного исполкома «Единой России»; Анатолий Павлов был депутатом областного заксобрания созыва 2011-2016 гг. и возглавлял комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

Кроме того, по представлению Общественной палаты в состав общественного совета вошли: Александр Бухгамер, Владимир Виницкий, Алексей Киселев, Ирина Левина, Владимир Щелоков. От общественных организаций в совет включены: Зоя Глухих (по представлению общественной организации социальной реабилитации детей «Пеликан»), Надежда Локтионова (по представлению некоммерческого партнерства «Союз садоводов Екатеринбурга»), Александр Люлькин (по представлению фонда «Истории и археологии – 300 лет Екатеринбургу»), Роберт Соловьев (по представлению свердловской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»).

Екатеринбург, служба информации

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